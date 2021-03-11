صباغ خلال لقائه السفير الموريتاني بدمشق: أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك بين سورية وموريتانيا وتعزيز التعاون بين المجلس والبرلمان الموريتاني منوها بالتطور المستمر للعلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب صباغ خلال لقائه اليوم السفير الموريتاني بدمشق أحمدو إدي محمد الراظي عن تقديره لمواقف موريتانيا تجاه سورية في حربها على الإرهاب متمنياً للسفير الراظي التوفيق والنجاح في مهامه بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين السوري والموريتاني.

من جانبه أكد السفير الموريتاني أن العلاقات الثنائية السورية الموريتانية في تطور مطرد واستمرت في رسوخها وصلابتها خلال سنوات الحرب الإرهابية الظلامية التي تشن على سورية مبيناً أهمية تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين الشقيقين.

ولفت السفير الراظي إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء نائب رئيس المجلس محمد أكرم العجلاني وعضو المجلس محمد كبتولة ومستشار السفارة الموريتانية.

«سانا»