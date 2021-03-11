النقل: إلزام الدوائر القانونية بتدقيق أضابير المركبات العائدة للمواطنين قبل تحويلها إلى محكمة السير

أصدرت وزارة النقل تعميماً إلى كل مديرياتها في المحافظات يقضي بإلزام الدوائر القانونية بتدقيق أضابير المركبات العائدة للمواطنين قبل تحويلها إلى محكمة السير للتأكد من أن الإحالة صحيحة ومستوفية للشروط من فحص فني ومبررات وطلب صاحب العلاقة لتتم دراستها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التعميم جاء في إطار حماية حقوق مالكي المركبات ومعالجة موضوع الاعتراضات على الفحص الفني بحيث يتم إلزام الدوائر القانونية بمتابعة الدعاوى وتقديم الدفوع والاعتراض والطعن وفق المهل القانونية بكل اهتمام ودقة بما يسهم في حماية حقوق مالكي المركبات المتقدمين بطعن نتيجة فحص فني لدى أي مديرية نقل.