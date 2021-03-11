بيسكوف: لا محادثات جديدة بين بوتين وبايدن

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا توجد محادثات حول اتصالات جديدة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، مؤكداً وجود خلافات كبيرة بين الجانبين.

ورداً على سؤال للصحفيين، قال بيسكوف في تصريح اليوم نقلته وكالة «سبوتنيك»: حتى الآن لا توجد محادثات حول هذا الموضوع، مضيفاً: إن اتصالات العمل تجري من خلال القنوات الدبلوماسية.

وأضاف بيسكوف: إن اتصالات العمل مع الإدارة الأمريكية ليست سهلة، إذ توجد خلافات حرجة كثيرة جداً.

كما أكد بيسكوف أن الكرملين لم يتلق أي عرض بشأن مشاركة الرئيس بوتين في قمة المناخ التي ينظمها الرئيس الأمريكي الشهر المقبل.