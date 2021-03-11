بكين تدعو واشنطن للتخلي عن عقلية الحرب الباردة

دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التخلي عن «عقلية الحرب الباردة» والعمل لتعزيز الثقة بين البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجان للصحفيين: البعض في الولايات المتحدة يبحث عن أعذار لتبرير الإنفاق العسكري الأمريكي وتوسيع حجم قوتها العسكرية والتدخل في الشؤون الإقليمية عبر المبالغة في التهديد العسكري الصيني تجاه تايوان.

وأضاف المتحدث الصيني: على الولايات المتحدة «التخلي عن عقلية الحرب الباردة والنظر بموضوعية وعقلانية إلى تنمية الصين وتطوير دفاعها الوطني وبذل المزيد من الجهود التي تؤدي إلى الثقة المتبادلة بين البلدين والسلام والاستقرار الإقليميين».

«سانا»