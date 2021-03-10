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عراقجي: شرط إيران لإحياء الاتفاق النووي هو رفع العقوبات الأميركية

جدد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي التأكيد على أن شرط إيران لإحياء الاتفاق النووي واضح وهو رفع العقوبات الأميركية بشكلٍ ملموس.

ونقلت وكالة ارنا» عن عراقجي قوله في تصريح اليوم «لن نقبل بالتفاوض حول الاتفاق النووي مجدداً وكذلك إضافة مواضيع أخرى لبنوده »، مشدداً على أن «الالتزام بالاتفاق النووي يعني عدم إضافة كلمة واحدة للاتفاق وعدم حذف أي كلمة منه ».

وحول الملف اليمني قال: «قدمنا منذ بداية العدوان مبادرة لإنهاء الحرب على اليمن ومستعدون للمساعدة في أي حوار ينهي معاناة اليمنيين والحرب الظالمة».

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