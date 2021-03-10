إيطاليا تسجل 22409 إصابات و332 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 22409 إصابات جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 332 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق بيانات وزارة الصحة أوردتها وكالة«آكي» الإيطالية فإن إجمالي عدد الإصابات بلغ حتى الآن في البلاد ثلاثة ملايين و101 ألف و93 حالة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 100479 حالة وفاة.

وفي السياق ذاته أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية اليوم أنها ستتلقى 523 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في النصف الثاني من الشهر الجاري وذلك بناء على اتفاق جديد للمفوضية الأوروبية بتسلم 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر بيونتيك.

بدوره أكد وكيل وزارة الصحة في الحكومة الايطالية بييرباولو سيليري خلال تصريح لوسائل الاعلام المحلية أن البلاد تواجه موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا لكنه رأى أنه ليس من الضروري فرض إغلاق شامل للأنشطة كما حدث العام الماضي أثناء انتشار الموجة الأولى مشيرا إلى استمرار ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس داعياً إلى تعزيز القيود في بعض المناطق التي تنتشر فيها السلالات المتحورة لفيروس سارس كوف 2 المسبب للوباء.