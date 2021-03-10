190 وفاة و5926 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا 190 وفاة و5926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقاً لموقع «وورلد ميتر» العالمي المعني بتطورات فيروس كورونا فقد بلغ العدد الإجمالي للوفيات 124987 وفاة بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و234 ألفاً و924 إصابة.

وأشارت البيانات إلى أن 22 مليوناً و809 آلاف و829 من السكان تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات ضد «كوفيد19» حتى أمس.

ولا تزال بريطانيا تحتل المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.