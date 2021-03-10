السورية للتأمين تدرس خيارات رفع سقف التأمين الصحي للمؤَمنين لديها

تدرس المؤسسة العامة السورية للتأمين مشروعاً للتأمين الصحي يتضمن رفع سقف التغطية الطبية للعاملين المؤَمنين لدى المؤسسة داخل المشافي وخارجها فيما يتعلق بخدمات المخبر والصيدلية والطبيب متضمنة الأدوية المزمنة.

ونقلت «سانا» عن مدير عام المؤسسة الدكتور نزار زيود قوله: أن المشروع المذكور يتضمن أربع دراسات بشأن الخيارات المتاحة لدى المؤسسة تتضمن زيادة الحدود المالية للتأمين الصحي للعاملين المؤمنين داخل المشافي إلى 2 مليون ليرة سورية أو مليون ونصف المليون ليرة أو مليون ليرة أو 750 ألف ليرة سورية موضحاً أن كل الخيارات مرتبطة بحسب مصادر التمويل.

وفي سياق متصل أكد زيود أن المؤسسة تسعى للوصول إلى نسبة تغطية مئة بالمئة بالمشافي العسكرية دون تحمل للمؤمن له بعدما تم التعاقد مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية لتقديم الخدمات في المشافي والمراكز الطبية العسكرية لحاملي بطاقة التأمين الصحي لمؤسسة التأمين وتم البدء في مدينة دمشق بمشفى تشرين العسكري ومركزي الباسل والروضة التخصصيين، كاشفاً عن السعي لضم مشافي الشرطة إلى الشبكة الطبية للمؤسسة.