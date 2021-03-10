النقل تعفي معاملات الرهن عبر مصارف التمويل الأصغر من الرسوم

أصدرت وزارة النقل، اليوم، تعميماً لمديرياتها بالمحافظات طلبت فيه عدم استيفاء أي رسوم من مالكي المركبات الآلية عند إجراء معاملات «وضع رهن ورفع إشارة رهن» مهما كانت الإرسالية المفروضة لأي مقترض من مصارف التمويل الأصغر المحدثة بالقانون رقم 8 لعام 2021.

ونقلت «سانا» عن مدير المواصلات الطرقية في الوزارة محمود أسعد قوله: أن الهدف من هذا القرار هو تخفيف الأعباء المالية عن المواطن وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام في مديريات النقل.

وسمح القانون رقم 8 لعام 2021 بتأسيس «مصارف التمويل الأصغر» بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.