سلطات النظام التركي تعتقل 51 شخصاً بذريعة محاولة الانقلاب

اعتقلت سلطات النظام التركي، اليوم، 51 شخصاً بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب اردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016.

وذكرت وكالة «الأناضول» الناطقة باسم النظام التركي أن الادعاء العام في العاصمة أنقرة أصدر مذكرات اعتقال بحق أكثر من 60 شخصاً حيث تم اعتقال 51 منهم.

ومنذ محاولة الانقلاب أطلق نظام أردوغان حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة، وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وطرد أو إيقاف عن العمل نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم.