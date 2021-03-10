إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق من جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وبيّنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين شبلي شرق المدينة وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

بدورها، وكالة «معا» أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في بيت لحم ورام الله وجنين ونابلس ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.

وفي وقت سابق، توغلت 9 آليات عسكرية للاحتلال في أراضي الفلسطينيين شرق حي الشجاعية شرق قطاع غزة المحاصر وقامت بتجريفها.