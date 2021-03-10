العثور على متفجرات وأسلحة في بيلاروس

أعلنت الأجهزة الأمنية في بيلاروس العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة مخبأة في أماكن متفرقة في أنحاء البلاد.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات البيلاروسي إيفان ترتيل في تصريح اليوم نقلته وكالة «نوفوستي»: تم العثور على مخابئ تحتوي كميات كبيرة من المتفجرات من مادة «تي إن تي»، إضافة لعدد كبير من العبوات الناسفة والأسلحة والمعدات المخصصة للتجسس.

وأكد ترتيل أنه تم إلقاء القبض على مجموعة مسلحة من دون أن يفصح عن عدد أفرادها أو هوياتهم.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كشف في وقت سابق أن أجهزة أمن الدولة ستنشر معلومات حول إحباط أنشطة مجموعة من الأشخاص الذين عملوا على زعزعة استقرار البلاد.