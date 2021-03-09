عصابة دولية تحتال على مصرفين تشيكيين بأكثر من مليار كورون

كشف المتحدث باسم المركز الوطني لمحاربة الجريمة المنظمة في تشيكيا ياروسلاف ايبهي عن قيام عصابة دولية بالاحتيال على مصرفين تشيكيين ومؤسسة تأمين بمبلغ 1.4 مليار كورون تشيكي أي ما يعادل 636 مليون دولار.

وقال ايبهي في بيان له إن أفراد العصابة تظاهروا بأنهم يمارسون تجارة دولية بالفولاذ وقدموا وثائق عن هذه التجارة الصورية للمصارف في تشيكيا الأمر الذي جعلهم يحصلون منها على مئات الملايين من الكورونات.

وأوضح أن الشرطة اقترحت على النيابة العامة توجيه الاتهام لأربعة أشخاص 3 منهم تشيك والرابع أجنبي، لافتاً إلى أن الشرطة التشيكية حققت في القضية بالتعاون مع الشرطة البريطانية لأن المتهمين الرئيسيين الذين يقودون هذه العصابة يوجدون في بريطانيا.