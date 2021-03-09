صباح الخير..

يجزم كل من يزور الصين بأنه في كل زيارة جديدة يشاهد تطوراً في أمر ما، إن كان على هذا الصعيد أو ذاك، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على نقطتين أساسيتين، أولاهما هو أن الدولة لديها المقومات والأسس الكفيلة... المزيد ←