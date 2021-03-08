جيش التحرير الفلسطيني: ثورة آذار محطة مضيئة في تاريخ الأمة العربية

أكدت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني أن ثورة الثامن من آذار المجيدة شكلت مثالاً حقيقياً لحركة الجماهير الواعية وبناء مستقبل مشرق وتحقيق الإنجازات في كل مجالات الحياة وأظهرت قدرة الشعب السوري على الصمود وتجاوز جميع الصعوبات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة آذار أن الثورة ستبقى محطة مضيئة في تاريخ سورية والأمة العربية مؤكدة ثقتها بقدرة الشعب السوري على تجاوز جميع المحن وتحقيق الانتصار على قوى الإرهاب التكفيري الحاقد والصهيوني الغاصب ومعه كل أشكال الاستعمار والظلم والعدوان.

وأشارت الهيئة الى أن ثورة الثامن من آذار مثلت ثورة الوحدة ضد التجزئة والإنفصال والعلم ضد الجهل والعدل في وجه الظلم والاستبداد ونتيجة لذلك نالت سورية مكانتها الريادية في محيطها العربي.

«سانا»