في اليوم العالمي للمرأة.. 17 ألف معتقلة في سجون النظام التركي

كشفت إحصائية أعدها حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن 17 ألف امرأة تركية معتقلات حالياً في سجون النظام التركي فيما فقدت أكثر من 6 آلاف سيدة أخرى حياتهن في جرائم قتل على مدار 19 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول سيزجين تانريكولو استعرض تقريراً لحصيلة الانتهاكات ضد المرأة في تركيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم حيث يكشف التقرير عن وجود 17 ألف امرأة حالياً في سجون النظام فضلاً عن ثلاثة آلاف طفل.

ويشير التقرير إلى أن 6732 امرأة قتلن على أيدي رجال خلال حكم حزب “العدالة والتنمية” بينهن 965 امرأة فقدن حياتهن في جرائم قتل في مكان العمل بين 2013-2020 بسبب عدم وجود عقوبات رادعة.

وأوضح التقرير أن القضاء التركي لا يحمي المرأة من مختلف أنواع العنف ولا يجري تحقيقات فعالة فيما تتعرض له النساء وهو الموقف السائد تجاه جعل العنف الذكوري (مشروعاً) من خلال العقوبة غير الرادعة وتأجيل نظر الدعاوى في المحاكم.

وذكر التقرير أن عدم المساواة بين الجنسين في الأجور مستمر بل أن فارق الأجور الذي كان 12 بالمئة في 2006 ارتفع إلى 20.7 بالمئة في 2019.

وطالب التقرير بالتنفيذ الفعال للقانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة والتنفيذ الفعال (لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي) المعروفة باتفاقية إسطنبول واعتماد وتنفيذ مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة وتوفير حماية فعالة وفق القانون رقم 6284 في حالة تعذر منع العنف وظهور التهديد.

يشار إلى أنه بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة شهد الأسبوع الأخير تنظيم احتجاجات لافتة في ساحة (تايمز) بنيويورك وفي 40 مدينة أمريكية أخرى ضد العنف والقمع الذي تعاني منه النساء في تركيا.

“سانا”