قائد الجيش اللبناني: لن نسمح بالمس بالاستقرار والتعدي على الأملاك

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن الجيش لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي وقطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة رغم أنه يقف مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور.

وقال عون خلال اجتماع مع قيادات الجيش اليوم “إن الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد وخاصة الاقتصادي ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع”، متوجهاً إلى المعنيين بالسؤال: “إلى أين نحن ذاهبون وماذا تنوون أن تفعلوا.. لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره”.

وأشار عون إلى أن موازنة الجيش تخفض كل سنة بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام رغم أن المؤسسة العسكرية بادرت إلى اعتماد سياسة تقشف كبيرة من تلقاء نفسها تماشياً مع الوضع الاقتصادي.

وحذر عون من تعرض الجيش لحملات إعلامية وسياسية تهدف إلى جعله مطواعاً، مؤكداً أن هذا لن يحدث أبداً لأن الجيش مؤسسة لها خصوصيتها ومن غير المسموح التدخل بشؤونها سواء بالتشكيلات والترقيات أم رسم مسارها وسياستها.