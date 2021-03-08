ظريف: العدوان الأمريكي على سورية انتهاك خطير لسيادتها ووحدة أراضيها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية الشهر الماضي انتهاك خطير لسيادة سورية ووحدة أراضيها.

ونقلت «سانا» عن ظريف قوله في حوار مع صحيفة «مردم سالاري»: إن الخطوة التي قاموا بها ضد وحدة وسيادة الأراضي السورية كانت خطيرة جداً ولا نتيجة من ورائها سوى المزيد من زعزعة الأمن في المنطقة.

وأشار ظريف إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زال يسير على خطى سلفه دونالد ترامب في فرض الضغوط وارتكاب الأخطاء الإقليمية رغم اعترافه رسمياً بفشل الضغوط القصوى التي كان يتبعها سلفه.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الموقع مع بلاده قال: إنه اتفاق متوازن لكن الأمريكيين غير معتادين على الاتفاق المتوازن، مشيراً إلى أن مشكلة المعارضين الأجانب للاتفاق لم تكن القضية النووية أبداً وإنما حاولوا الاستثمار بهذه القضية لإضفاء الطابع الأمني على الملف الإيراني.