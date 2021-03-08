غرفة تجارة حماة تبدأ بتشكيل لجان المناطق

حماة - مختار سلهب

عقدت غرفة تجارة حماة بكامل أعضاء مجلسها اليوم اجتماعها المقرر لتشكيل لجان المناطق وبدأت بمنطقة سلمية التي قدم تجارها قائمة تضم سبعة أسماء فازوا بالتزكية وبتصويت كامل الحضور على تسميتهم كلجنة لمكتب منطقة سلمية وتم توزيع المهام بينهم في الاجتماع.

وأكد رئيس الغرفة عبد اللطيف شاكر على أهمية التعاون والتنسيق بين مكتب الغرفة والمجلس والأعضاء في تذليل الصعوبات وتجاوز العقبات واستثمار الطاقات المتوفرة في خدمة الزملاء والتجار بما ينهض بالاقتصاد الوطني.

وذكر شاكر أن الغرفة شكلت قبل أيام لجان تخصصية وقطاعية.

وأشاد أمين سر الغرفة مأمون خليف بالتعاون بين الغرفة وأعضائها وارتياح التجار وبهدف تسهيل أمورهم في كافة المجالات وضرورة توصيف المهنة التي يمارسها التاجر لسهولة خدمته ومراسلته بما يخص أي قرار أو تعميم يتعلق بعمله.

وأشار خليف إلى أن تشكيل مكاتب مناطق مصياف ومحردة والسقيلبية سيكون في الأيام القادمة بالتنسيق مع التجار في كل منطقة لاختيار ممثليهم.

يشار إلى أن اجتماع الهيئة العامة السنوي للغرفة تقرر مبدئياً يوم الاثنين بتاريخ ٥ نيسان القادم وسيتم تبليغ كافة التجار حسب الأصول.