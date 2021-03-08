مليون يورو غرامة تغيير ملعب لايبزيغ أمام ليفربول

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن لايبزيغ سيدفع غرامة تفوق مليون يورو بسبب تغيير ملعب مباراته أمام ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب قيود السفر المفروضة في ألمانيا إثر جائحة فيروس كورونا المستجد تقرر إقامة مباراة الإياب التي كانت مقررة على ملعب ليفربول إلى العاصمة الهنغارية بودابست، وبالتالي سيحصل ليفربول على تعويض من نادي لايبزيغ يعادل 10 بالمئة من رسوم الدخول طبقاً للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

وقالت الصحيفة: إن رسوم الدخول لم تحدد بدقة من جانب اليويفا ولكن نظراً لأنها كانت قد بلغت 15.25 مليون يورو (18.10 مليون دولار) في الموسم الماضي يمكن افتراض أن لايبزيغ سيضطر إلى دفع 1.52 مليون يورو على الأقل، ويجرى الاحتفاظ بقيمة المبلغ وتحويله إلى ليفربول عند دفع الجوائز المالية للبطولة بينما سيكون لايبزيغ ملزماً بدفع نصف تكاليف إقامة المباراة في بودابست.

وأوضحت الصحيفة أن لايبزيغ كان قد تحمل تكاليف إضافية قيمتها 300 ألف يورو في مباراة الذهاب التي جرى نقلها أيضاً إلى العاصمة الهنغارية بسبب قيود السفر.