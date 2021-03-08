إصابة فلسطينيين باقتحام الاحتلال مناطق في الضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا»الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي أم الشرايط في المدينة وسط إطلاق قنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وسط إطلاق الرصاص ما أدى لإصابة شاب برصاصة في ساقه.

واستشهد أمس ثلاثة صيادين فلسطينيين جراء قصف بحرية الاحتلال الإسرائيلي مركبهم في البحر جنوب قطاع غزة المحاصر.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين في مخيم عائدة شمال مدينة بيت لحم، وكانت اعتقلت بالأمس سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأيضاً هدمت جرافات الاحتلال منزلاً بمنطقة خلة الوردة في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.

وتشكل عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق ممتلكات الفلسطينيين جزءاً من سياسة الاستيطان الممنهجة التي تشكل خطراً على مستقبل الوجود الفلسطيني.