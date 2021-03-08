الكرملين: لا علاقة لروسيا بنشر معلومات مضلّلة بشأن اللقاحات الغربية

نفى المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف الادعاءات الأمريكية بشأن علاقة بلاده بنشر «معلومات مضللة» عن اللقاحات الغربية ضد فيروس كورونا، واصفاً إياها بـ «الهراء».

وقال بيسكوف في حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية ونقلته وكالة «سبوتنيك» تعليقاً على هذه المزاعم: إن هذا هراء.. الاستخبارات الروسية لا علاقة لها على الإطلاق بالانتقادات الموجهة إلى هذه اللقاحات.

وأضاف بيسكوف: سنصاب بالجنون في حال تعاملنا مع كل تقرير سلبي بشأن لقاح «سبوتنيك V» كنتيجة لجهود الاستخبارات الأمريكية لأننا نراها كل يوم وكل ساعة في كل وسائل الإعلام الأنجلو ساكسونية.

«سانا»