كاتب سلوفاكي: وسائل الإعلام الغربية تنتهج التضليل بتغطية الأوضاع في سورية

أكد الكاتب السلوفاكي بيتر نيشبونسكي أن وسائل الإعلام الغربية تنتهج التضليل في تغطية الأحداث في سورية، وتغض النظر عن جرائم قوات الاحتلالين التركي والأمريكي ونهبهما ثروات الشعب السوري.

وفي تقرير له نشر اليوم في موقع «إيسكرا» الإلكتروني السلوفاكي،واوردنه «سانا» قال نيشبونسكي: إن الاحتلالين التركي والأمريكي لا يقومان فقط بأعمال السرقة الجماعية ونهب الثروات الطبيعية لسورية، وإنما يمارسان أيضاً أعمال القتل والعنف بحق مواطني سورية الدولة ذات السيادة والعضو في الأمم المتحدة.

ولفت إلى الدور القذر الذي تقوم به ما تسمى منظمة «الخوذ البيضاء» الإرهابية، مؤكداً أنها تدعي ممارسة العمل الإنساني، وهي تقف وراء تنظيم الهجمات الكيميائية وتسهم في تنظيم سرقة النفط السوري لتمويل الأعمال الإرهابية ضد الحكومة السورية الشرعية التي تكافح بدعم من الحلفاء الإرهاب الدولي.