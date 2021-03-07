القوات المسلحة اليمنية ترد على العدوان بعملية هجومية في العمق السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية هجومية واسعة في العمق السعودي بـ 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن القوات المسلحة اليمنية قولها في بيان أصدرته مساء اليوم: إن عملية “توازن الردع السادسة” نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير واستهدفت شركة أرامكو للنظام السعودي في ميناء ِرأس التنورة وأهدافاً عسكرية بمنطقة الدمام شرق السعودية.

وأضاف البيان: تم استهداف مواقع عسكرية أخرى للنظام السعودي في عسير وجيزان بأربع طائرات مسيرة من نوع “قاصف كي 2” وسبعة صواريخ من نوع بدر محققة إصابة دقيقة لافتاً إلى أن من بين الطائرات المسيرة والصواريخ المشاركة في العملية الهجومية الواسعة 10 طائرات مسيرة من نوع “صماد3” وصاروخ “ذو الفقار”.

وأكد البيان أن العملية تأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع للشعب اليمني في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل متوعداً النظام السعودي “بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره لليمن”.

وأعلنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية في وقت سابق اليوم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان السعودي في محافظة الجوف شمال اليمن.