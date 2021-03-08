كاريكاتير..

نشرت صحيفة «اللوموند» الفرنسية في 24 شباط الماضي مقالة بعنوان:«بعض الفرنسيات المعتقلات في سورية يبدأن إضراباً عن الطعام».. انتهى الخبر. طبعاً «اللوموند» قصدت سجون ميليشيا «قسد»، ولكنها كما حكومة بلادها تقصّدت لغاية في نفسها التعويم والضبابية ، وهذا مؤشر على... المزيد ←