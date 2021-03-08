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الإثنين,8 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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القوات العراقية تحبط هجوماً إرهابياً في محافظة صلاح الدين
إصابة 8 مدنيين بانفجار دراجة نارية مفخخة في محيط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي
بايدن يوقع أمراً تنفيذياً يسهل عملية الاقتراع بأي انتخابات قادمة
ظريف: رفع العقوبات الأمريكية بالكامل شرط لتراجع إيران عن خطواتها
مقتل عدد من مرتزقة النظام التركي بانفجار دراجة نارية بريف رأس العين
إصابة 4 يمنيين بقصفٍ لطيران العدوان السعودي على صنعاء
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في القدس المحتلة
شكري وكوبيتش: ضرورة مواصلة جهود الحل السياسي للأزمة في ليبيا
الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي في الجوف
18 شهيداً و3 جرحى بانفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين بريف السلمية
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في
8 آذار , 2021
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كاريكاتير
كاريكاتير..
كاريكاتير
كاريكاتير..
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