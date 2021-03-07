إصابة 8 مدنيين بانفجار دراجة نارية مفخخة في محيط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي

أصيب 8 مدنيين نتيجة انفجار دراجة مفخخة في محيط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت مصادر محلية لـ «سانا» بانفجار دراجة نارية مفخخة على الطريق بين بلدتي كلجبرين وجاز في محيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي ما أدى إلى إصابة 8 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

وتسود في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة والتحكم بمصير المدنيين فيها.