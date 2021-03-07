شكري وكوبيتش: ضرورة مواصلة جهود الحل السياسي للأزمة في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش في القاهرة اليوم تطورات الأزمة في ليبيا وسبل الوصول إلى حل سياسي لها.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في تصريح له بأن شكري أكد خلال اللقاء ضرورة استكمال المسار السياسي للأزمة في ليبيا كما شدد على ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وخاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا فضلاً عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية أو تكرس الانقسام.

من جانبه أطلع كوبيتش الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية وعلى رؤيته حول تحريك مختلف المسارات.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية.

“سانا”