18 شهيداً و3 جرحى بانفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين بريف السلمية

استشهد 18 مدنياً وأصيب 3 آخرون في انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية بسيارتين في محيط وادي العذيب في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي.

ونقلت «سانا» عن مصدر طبي في مشفى سلمية قوله: أن «18 مدنياً استشهدوا وأصيب 3 آخرون بجروح جراء انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية بسيارتين في محيط وادي العذيب في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي».

وبين المصدر أن إصابات الجرحى خطرة وتتم معالجتها في مشفى السلمية.

وكان مصدر في قيادة شرطة حماة ذكر في وقت سابق أن انفجار ألغام أرضية من مخلفات الإرهابيين بسيارتين تقلان عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة في أراض في قرية رسم الأحمر بالريف الشرقي لمحافظة حماة أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة نحو 20 آخرين.

واستشهد في السابع والعشرين من الشهر الماضي 5 مدنيين وأصيب 13 آخرون بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بسيارة تقل عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة في أراضي قرية رسم الأحمر.

وفي وقت سابق ذكر المصدر أن لغماً أرضياً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في قرية حداجة بمحيط منطقة وادي العذيب بريف السلمية الشرقي ما أسفر عن إصابة مدني بجروح تم نقله على أثرها إلى مشفى حمص الوطني لتلقى العلاج.