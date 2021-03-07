الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي في الجوف

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم، طائرة تجسسية للعدوان السعودي في محافظة الجوف شمالي البلاد.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله: إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع «كاريال» تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي، مضيفاً: إن إسقاط الطائرة تم عصر اليوم بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق بمحافظة الجوف.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.