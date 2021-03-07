استشهاد عدد من المواطنين وإصابة 20 آخرين بانفجار ألغام من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء انفجار عدة ألغام من مخلفات الإرهابيين بالريف الشرقي لمحافظة حماة

ونقلت «سانا» عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله: بأن انفجار ألغام أرضية من مخلفات الإرهابيين بسيارتين تقلان عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة في أراض في قرية رسم الأحمر بالريف الشرقي لمحافظة حماة تسبب باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة نحو 20 آخرين.

وفي وقت سابق اليوم أصيب مدني جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قرية حداجة بريف سلمية الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن لغماً أرضياً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في قرية حداجة بمحيط منطقة وادي العذيب بريف سلمية الشرقي ما أسفر عن إصابة مدني بجروح تم نقله على أثرها إلى مشفى حمص الوطني لتلقي العلاج.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها واخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.