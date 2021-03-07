تجارب لانتقاء منتخب السيدات لكرة الطاولة

زاهر بدران

ضمن التجارب الذي أقامها اتحاد كرة الطاولة اليوم في صالة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية من أجل انتقاء منتخبنا الوطني للسيدات فازت لاعبة منتخب اللاذقية آية علي بالمركز الأول، وجاءت لاعبة منتخب دمشق نورمان غزالي بالمركز الثاني, تلتها بالمركز الثالث لاعبة طرطوس غزل زاهر، وذهب المركز الرابع للاعبة دمشق مريهان مسالخي والمركز الخامس للاعبة حماة لانا الشيخ ياسي وجاءت بالمركز السادس لاعبة طرطوس لارا ضويا وبالمركز السابع لاعبة اللاذقية شام عجيب وبالمركز الثامن لاعبة اللاذقية ميساء الحافي.

رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل تحدث عن هذه البطولة لـ«تشرين» قائلاً: تأتي هذه البطولة بعد انقطاع طويل وهي بمثابة تحضير لاستحقاقات قادمة, أهمها البطولة العربية وبطولة الأندية ولمعسكر روسيا القادم، فالبطولة أفرزت خامات واعدة سيكون لها مستقبل واعد، خاصة أننا دعونا المميزات لهذه البطولة وهذا ما سينعكس إيجاباً على اللعبة وممارسيها وخاصة اللاعبات الموهوبات.

وكان اتحاد اللعبة قد أقام بالتزامن مع تجارب انتقاء منتخب السيدات بمشاركة أصحاب المراكز الثمانية الأولى في آخر بطولة، إضافة إلى خمسة لاعبين وخمس لاعبات من كل محافظة من بطولة البراعم للذكور والإناث تحت 11 سنة والتي اختتمت منافساتها في الصالة نفسها التي استضافت تجارب السيدات وجاءت النتائج على النحو التالي:

توج لاعب طرطوس جاد حيدر بطلاً لفئة الذكور وحل ثانياً لاعب حماة عمار قصار وجاء ثالثاً لاعب دمشق مهند شبرق ورابعاً لاعب إدلب أحمد شيحان وخامساً لاعب طرطوس رام غانم ونال المركز السادس لاعب حماة ضياء سيجري والمركز السابع لاعب حلب علي وشق والمركز الثامن لاعب حلب أيضاً هوفيك ميسيكان.

وفي فئة الإناث؛ توجت لاعبة إدلب إباء حلاق بلقب فئة الإناث وجاءت لاعبة حماة حلا حمادة بمركز الوصافة وحلت بالمركز الثالث لاعبة اللاذقية هبة معراوي وبالمركز الرابع لاعبة الحسكة أمل علي، فيما جاءت بالمركز الخامس لاعبة حماة سيلين ضعون وبالمركز السادس لاعبة دمشق ليلاس سالم ونالت المركز السابع لاعبة دمشق تقى أبو حسنة والمركز الثامن لاعبة حماة ليلى السيد.

في نهاية المنافسات قام رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل ونائب رئيس الاتحاد رضا الدمقسي وعدد من أعضاء الاتحاد واللجان الفنية بتتويج الفائزين.