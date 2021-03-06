في يومه الثالث… عشرون ألف زائر لمهرجان الياسمين والسنديان بحلب

يواصل مهرجان الياسمين والسنديان يومه الثالث بفندق شيراتون حلب وسط إقبال جماهيري ملحوظ حيث بلغ عدد زواره أكثر من عشرين ألف زائر من مختلف الأوساط التجارية والصناعية وسيدات الأعمال للاطلاع على معروضاته.

والمهرجان الذي تنظمه رائدات الأعمال في غرفة تجارة حلب بمشاركة 100 من رواد الأعمال يتضمن المشغولات والأعمال اليدوية النسيجية والصوفية والمطرزات واكسسوارات الزينة الفضة والتقليد والملابس الجاهزة والمفروشات ومنتجات الفخار والنحاسيات والسجاد والصابون والزعتر الحلبي والأطعمة والحلويات التي تنم عن إبداع المرأة الحلبية ومهارة الحرفيين فيها.

وأوضحت عضو لجنة رائدات الأعمال بغرفة تجارة بحلب هنادي ساعاتي في تصريح لـ «سانا» أهمية إقامة المهرجان لعرض منتجات المشاركين إضافة إلى ورشات العمل المتخصصة لرائدات الأعمال حول تنمية المهارات للمشاركين وآلية تسويقها والخطوات القانونية لحماية الملكية وتنظيم السجل التجاري مشيرة للتسهيلات المقدمة للمشاركين لعرض المنتجات ومنها تخفيض رسوم الاشتراك بالمهرجان.