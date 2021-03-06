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الاحتلال الأمريكي يدخل جنوداً وصواريخ إلى قاعدته اللاشرعية في الشدادي

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي نقل جنود ومعدات عسكرية إلى قواعدها اللاشرعية في ريف مدينة الحسكة من الأراضي العراقية.

وقالت مصادر محلية لمراسل سانا إن أربع طائرات بينها حوامتان تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي ظهر اليوم.

ولفتت المصادر إلى أن الحوامات كانت تحمل مجموعة من جنود الاحتلال و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات.

وكانت ثلاث حوامات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي هبطت أمس في القاعدة غير الشرعية في مدينة الشدادي قادمة من العراق كان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة.

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