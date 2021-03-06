سلطات النظام التركي تعتقل 50 شخصاً بذريعة ارتباطهم بغولن

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 50 شخصاً معظمهم عسكريون بذريعة ارتباطهم “بالداعية” فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016.

وذكرت صحيفة تودي زمان التركية أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في سبع ولايات تركية واعتقلت 50 شخصاً بينهم 19 ضابطاً وصف ضباط ما زالوا على رأس عملهم في القوات البحرية و30 طالباً عسكرياً تم تسريحهم من الخدمة ومدني واحد.

يشار إلى أن نظام أردوغان أطلق منذ محاولة الانقلاب حملة قمع استهدفت معارضيه وخصومه وشملت كل القطاعات وأسفرت عن اعتقال عشرات آلاف الأشخاص في انتظار المحاكمة بينهم صحفيون وعسكريون وقضاة وأساتذة وغيرهم إضافة إلى عزل وإقالة أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفاً آخرين في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

“سانا”