سياسةعربي

دياب يدعو لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تساعد على إخراج لبنان من أوضاعه الصعبة ، محذراً من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيه.

وقال دياب في كلمة له اليوم: إن لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار.. واللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة لديها صلاحيات وخلفها زخم سياسي داخلي ودعم خارجي للتعامل مع هذه الأزمة.

وتابع دياب: إن الظروف الاجتماعية تتفاقم والظروف المالية تضغط بقوة والظروف السياسية تزداد تعقيداً والبلد يواجه تحديات جسيمة لا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي فكيف يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تواجه تلك التحديات.

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