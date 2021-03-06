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مقتل امرأة برصاص مجهولين في مخيم الهول

تتواصل الفوضى الأمنية ضمن مخيم الهول في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي الذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا «قسد» آلاف الأسر في ظروف مأساوية بسبب نقص الخدمات والرعاية الصحية.

مصادر محلية أكدت لمراسل «سانا» مقتل امرأة برصاص مجهولين حيث وجدت جثتها في القسم الخامس من المخيم.

وتكررت حالات القتل خلال الفترة الأخيرة في مخيم الهول الذي تحتجز فيه واشنطن آلاف المهجرين السوريين في ظروف مأساوية وذلك جراء الفلتان الأمني والفوضى الحاصلة ضمن المخيم وانتشار السلاح حيث سجلت أكثر من حالة قتل خلال الأسابيع الماضية.

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