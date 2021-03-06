إغلاق منشأة تغش الألبان والأجبان بزبدة نباتية

اللاذقية- سراب علي

بيّن سامر سوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية لـ ( تشرين ) أنه تم ضبط معمل لتصنيع الألبان والأجبان في منطقة العيساوية، يزاول أصحابه المهنة من دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما أنهم يستخدمون مادة الزبدة النباتية (شورتينغ) في صناعة الألبان والأجبان، وتم سحب عينات من المواد لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما تم تنظيم الضبوط اللازمة، إضافة لتشميع المنشأة بالشمع الأحمر وإحالة الضبط إلى القضاء المختص أصولاً.‏

وأوضح سوسي أن هذه الزبدة توضع مع الحليب عندما يغش بالماء أو عند استخدام الحليب البودرة لزيادة دسم الحليب، مؤكداً أن مثل هذه المواد ضارة بصحة الإنسان وخصوصاً الأطفال, يصبح لدى الإنسان شحنات تراكمية تؤدي إلى جلطات وأمراض أخرى.