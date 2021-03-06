حقوقية مصرية: اعتداءات الاحتلال التركي على الأراضي السورية جريمة حرب

استنكرت الحقوقية المصرية وعضو مجلس النواب السابق مارغريت عازر الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال التركي على سورية وقصفها مع التنظيمات الإرهابية التابعة لها القرى والمناطق الآمنة في سورية.

وقالت عازر في تصريح لمراسل «سانا » بالقاهرة إن تلك الاعتداءات «عمل إجرامي لا لبس فيه وإن استهدافها المدنيين ومنازلهم جريمة حرب لا تسقط بالزمن»، مؤكدة أن «تركيا ترتكب جرائمها بحق سورية وشعبها وتمارس الاحتلال والعدوان على السيادة السورية وهو ما يجب مواجهته بمختلف الوسائل».

ولفتت عازر إلى أن هناك ضرورة لتحرك دولي جاد في مواجهة تلك الجرائم التي يرتكبها النظام التركي ضد الدولة السورية التي تمارس حقها في الدفاع عن سيادتها.