مباحثات سورية – لبنانية لتعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف مع وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني رمزي مشرفية سبل تعزيز التعاون لعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم بطريقة آمنة وميسرة.

ونقلت «ساما» عن مخلوف قوله في تصريح للصحفيين: «الزيارة استكمال لأعمال التعاون بين الجانبين السوري واللبناني لمعالجة قضية اللاجئين السوريين في لبنان وتأمين عودتهم بشكل طوعي إلى بلدهم مع تقديم كل التسهيلات لهم من توفير وسائل النقل وأماكن لائقة للسكن وتسهيل حصولهم على الوثائق المفقودة».

وأشار مخلوف إلى أن «الفترة الماضية شهدت عودة منظمة للاجئين رغم الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا إضافة إلى الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الداعمة للإرهاب لمنع عودة السوريين إلى بلدهم والتي أثرت سلباً في معالجة هذه القضية ووضع حد لمعاناة الآلاف منهم».

بدوره لفت الوزير مشرفية إلى أن «الزيارات مستمرة حتى تأمين عودة اللاجئين السوريين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان، مبيناً أن عودة الأمن والاستقرار إلى الكثير من الأراضي السورية والتسهيلات التي تقدمها الدولة السورية شجعت الكثير من اللاجئين على العودة إلى وطنهم».