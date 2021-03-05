استمرار الاحتجاجات في مناطق لبنانية

تجددت مساء اليوم الاعتصامات والاحتجاجات في عدد المناطق اللبنانية على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وأشارت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي اللبناني إلى إقدام محتجين على قطع طريق ضهر البيدر الدولي الواصل بين سورية والبقاع وبيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن محتجين قطعوا أيضاً طريق عام ترشيش زحلة بالاتجاهين إضافة إلى قطع السير على مستديرة الجبلي بعلبك بالاتجاهين وأشعلوا الإطارات على طريق زوق مصبح الواصل إلى طرابلس شمال لبنان وأقفل محتجون الطريق المؤدية إلى مدخل بعلبك الجنوبي عند دوار محطة الجبلي بالسيارات والإطارات والعوائق كما قطع محتجون أيضاً الطريق الدولية التي تربط البقاع بالجنوب عند نقطة سوق الخان قضاء حاصبيا.

وفي صيدا قطع المحتجون الطريق المقابل لجامع الزعتري وعمدوا إلى إشعال الإطارات.

وكان المحتجون قطعوا الطريق عند الكورنيش البحري بالقرب من مركز إطفاء بلدية صيدا وحصل تلاسن وتدافع أثناء محاولة القوى الأمنية فتح الطريق كما أغلقت عدة طرق في بيروت وفي طرابلس في الشمال اللبناني.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ 17 تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.

«سانا»