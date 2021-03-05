طهران: تطوير الكيان الصهيوني للأسلحة النووية يشكل خطراً كبيراً على أمن المنطقة والعالم

أكدت إيران أن تطوير الكيان الصهيوني لبرنامجه السري للأسلحة النووية يشكل تهديداً كبيراً ومستمراً لأمن المنطقة والعالم وعلى فاعلية معاهدة حظر الانتشار النووي.

ونقلت وكالة فارس عن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي قوله اليوم: “بما أن كل الدول في منطقة الشرق الأوسط باستثناء الكيان الصهيوني أعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي “ان.بي.تي” وقد تعهدت بقبول معاهدات الضمان للوكالة الدولية فإن تطوير برنامج سري للأسلحة النووية من قبل هذا الكيان يشكل خطراً كبيراً ومستمراً ليس فقط على أمن المنطقة والعالم واستقرارهما بل كذلك على تأثير ان.بي.تي ونظام الضمان للوكالة الدولية وفاعليتهما”.

وأضاف غريب آبادي “أن القدرات النووية للكيان الصهيوني والأخطار المرتبطة به أدرجت على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد صدرت حتى الآن العديد من القرارات في هذا المجال غير أن الكيان الصهيوني يتجاهل المجتمع الدولي ويمتنع عن الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وعن وضع منشآته النووية تحت نظام الضمان الشامل للوكالة الدولية”.

وأوضح غريب آبادي أن ثمة تناقض سافر بأن كياناً غير عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي “ان.بي.تي” وبسبب عضويته في الوكالة الدولية يتمتع بحقوق ومزايا تامة وفي الوقت ذاته يرى نفسه في حل من أي مسؤولية بل ويشارك في جميع المشاورات واجتماعات الوكالة.

«سانا»