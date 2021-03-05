الصحة: 55 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 86 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 86حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15870 شفيت منها 10209 وتوفيت 1054 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 5 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

18 في دمشق

15 في اللاذقية

8 في ريف دمشق

6 في حلب

5 في السويداء

3 في القنيطرة

=الشفاء:

16 في حلب

15 في دمشق

12 في اللاذقية

10 في حمص

7 في طرطوس

7 في ريف دمشق

5 في السويداء

5 في درعا

5 في القنيطرة

4 في حماة

=الوفاة:

2 في دمشق

1 في اللاذقية

1 في حلب