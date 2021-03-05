روسيا تدعو لعقد اجتماع عاجل بشأن العودة للالتزام بالاتفاق النووي مع إيران

دعت روسيا اليوم إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن بشأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

ونقلت «سبوتنيك» عن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف قوله: إن الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى تنسيق الخطوات للعودة إلى الاتفاق النووي، منوهاً إلى أن انتظار الخطوة الأولى من الجانب الآخر يؤدي إلى طريق مسدود.

وأضاف: تريد كل من إيران والولايات المتحدة عودة كاملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.. الآن نحتاج فقط إلى الاتفاق على تسلسل الخطوات وعلى محتواها.. هذه مهمة قابلة للحل في ظل وجود هدف استراتيجي مشترك.

وتابع أوليانوف: ربما نحتاج إلى اجتماع غير رسمي للمشاركين الحاليين في الاتفاق النووي والولايات المتحدة من أجل بدء الحوار.. وهذا الأمر ممكن من حيث المبدأ ولكن لا بد من توضيح بعض التفاصيل لأنه موضوع في غاية الحساسية وخاصة بالنسبة لإيران.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 فيما أعلنت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق تمسكها به وتنفيذه بالكامل.

«سانا»