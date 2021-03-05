السلطات الفرنسية تعتقل نشطاء من غرينبيس

اعتقلت السلطات الفرنسية اليوم نشطاء من حركة غرينبيس نظموا وقفة احتجاجية في مطار شارل ديغول الدولي في باريس مطالبين الحكومة بإجراءات حقيقية للحد من الانبعاثات الجوية.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن تسعة نشطاء من المنظمة تسلقوا اليوم سياج مدرج الطائرات في مطار باريس وقاموا برسم جزء من جسم طائرة من طراز بوينغ 777 التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية على الأرض دون ركاب تعبيراً عن احتجاجهم على إجراءات الحكومة مضيفة إنه بعد نحو 10 دقائق من بدء عمل النشطاء وصلت عدة سيارات من الشرطة تابعة للنقل الجوي على المدرج واعتقلت المشاركين في الاحتجاج.

يذكر أن لجنة خاصة من الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ستبدأ يوم الاثنين القادم النظر في مشروع قانون المناخ الذي يتضمن بعض مقترحات الاتفاقية المدنية بشأن المناخ.

“سانا”