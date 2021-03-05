إصابة عدد من الفلسطينيين بقمع الاحتلال لمظاهرتين

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي قوله: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام صوب المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على استيلاء الاحتلال على مساحات من أراضي القرية لإقامة بؤرة استيطانية ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتشهد قرية بيت دجن مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال كل يوم جمعة احتجاجاً على مخططات الاحتلال الاستيلاء على أراضيها.

“سانا”