العدوان السعودي يرتكب 131 خرقاً في الحديدة اليمنية

ارتكبت قوى العدوان السعودي 131 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالمحافظة قوله اليوم: إن من بين الخروقات محاولة تسلل في كيلو16 واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وقرب شارع الخمسين و4 غارات لطيران تجسسي على الفازة وحيس إضافة إلى قصف مدفعي وأعيرة نارية مختلفة.

كما جدد طيران العدوان السعودي استهداف المديريات والأحياء السكنية وشن اليوم 31 غارة على مناطق متفرقة بمحافظة مأرب مخلفاً أضراراً بالممتلكات.

وأوضح مصدر أمني يمني أن طيران العدوان شن 19 غارة على مناطق متفرقة بمديرية صرواح وسبع غارات على مديرية مدغل وخمس غارات على مديرية مجزر، لافتاً إلى أن الغارات خلفت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

“سانا”