منصور: الاحتلال ينتهك حقوق أطفال فلسطين بشكل خطير

جدّد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وخاصة الأطفال وتوفير الحماية لهم استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح منصور في رسائل وجهها اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الاحتلال يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين وينتهك حقوق الأطفال بشكل خطير وممنهج، مشدداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار منصور إلى أن الاحتلال صعد من ممارساته العدوانية في الأراضي الفلسطينية في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2021 من خلال هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين كما استولى على أراضيهم وشرد المئات منهم بينهم 200 طفل،لافتاً إلى مواصلة الاحتلال قمع المظاهرات المناهضة للاستيطان وشن حملات اعتقال يومية للفلسطينيين بمن فيهم الأطفال حيث اعتدت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي على المشاركين في عدة مظاهرات في أنحاء فلسطين المحتلة ما أدى إلى إصابة العشرات بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ذات مصداقية لمساءلة ومحاسبة الاحتلال شجع كيان الاحتلال على التمادي بانتهاكاته وجرائمه.

“سانا”