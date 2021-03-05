إصابة 15 شخصاً بحادث سير على أوتوستراد دمشق- حمص

أصيب 15 شخصاً بجروح اليوم جراء تصادم حافلة “بولمان” لنقل الركاب بسيارة بيك آب شاحنة على أوتوستراد دمشق حمص بمدينة النبك ما أدى إلى إصابة 15 شخصاً بجروح خفيفة إلى متوسطة الخطورة.

وبيّن مصدر من مركز شرطة الطرق العامة بالنبك لمراسلة «سانا» أن الحادث وقع عندما اصطدمت الحافلة القادمة من اللاذقية باتجاه دمشق بالسيارة الشاحنة التي كان سائقها يحاول قطع الطريق باتجاه المسار الثاني عند استراحة الشعاع بمدينة النبك مشيراً إلى أن الحافلة خرجت عن مسارها دون أن تنقلب ما أدى إلى إصابة 15 شخصاً بينهم نساء أسعفوا إلى المشفى الوطني بالنبك لتلقي العلاج.

ووفق المصدر فإن سبب الحادث يعود إلى سرعة سائق الحافلة وعدم انتباه سائق الشاحنة.