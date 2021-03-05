إصابة 15 شخصاً بتصادم حافلة وسيارة على أوتوستراد دمشق – حمص

أصيب 15 شخصاً بجروح خفيفة إلى متوسطة الخطورة، جراء تصادم حافلة «بولمان» لنقل الركاب بسيارة بيك آب شاحنة اليوم على أوتوستراد دمشق – حمص بمدينة النبك .

ونقلت «سانا» عن مصدر من مركز شرطة الطرق العامة بالنبك قوله: أن الحادث وقع عندما اصطدمت الحافلة القادمة من اللاذقية باتجاه دمشق بالسيارة الشاحنة التي كان سائقها يحاول قطع الطريق باتجاه المسار الثاني عند استراحة الشعاع بمدينة النبك، مشيراً إلى أن الحافلة خرجت عن مسارها دون أن تنقلب ما أدى إلى إصابة 15 شخصاً بينهم نساء أسعفوا إلى المشفى الوطني بالنبك لتلقي العلاج.

ووفق المصدر فإن سبب الحادث يعود إلى سرعة سائق الحافلة وعدم انتباه سائق الشاحنة.

وشهد أوتوستراد دمشق حمص في منطقة قارة أمس ثلاثة حوادث ما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص بينهم ثلاث نساء وإصابة 34 شخصاً بجروح.