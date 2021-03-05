اليوم .. ختام دوري يد الرجال بلقاء الجيش والنواعير

إبراهيم النمر

يسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات بطولة دوري الرجال لكرة القدم الذي تستضيفه صالة ناصح علواني في محافظة حماة، وبمشاركة ستة أندية هي الطليعة والنواعير والجيش والشعلة واليقظة والجزيرة.

واليوم يلتقي النواعير مع الجيش والشعلة مع الطليعة.

حيث كانت نتائج الجولة الأولى أسفرت عن فوز الطليعة على اليقظة 46\21 والجيش على الشعلة بفارق 6 أهداف 29\23 والنواعير على الجزيرة بفارق 29 هدفا 44\15.

وفاز في الجولة الثانية الجيش على الطليعة 29\24 والشعلة على الجزيرة 40\15 والنواعير على اليقظة 44\16.

وفي الثالثة اليقظة فاجأ الشعلة وفاز عليه بفارق هدف واحد 25\24 والجيش على الجزيرة بفارق كبير 43\8 والطليعة على النواعير بفارق هدف كذلك 32\31.

وفي الرابعة فاز النواعير على الشعلة 26\23 والطليعة على الجزيرة 42\14 والجيش على اليقظة 40\16 وخسر الجزيرة أمام اليقظة 20/28.

يشار الى أنه ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي الـ”بلي أوف” واتحاد اليد لم يصدر “روزنامة” يوضح فيها ما إذا كان الـ”بلي أوف” من مرحلة واحدة أو مرحلتين وزمان ومكان إقامته.